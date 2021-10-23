В Севастополе смертность от ковида за неделю выросла в 3 раза

В Севастополе продолжается рост смертности от коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю суточный показатель вырос почти в 3 раза: с 4 умерших за 16 октября до 11 за 22 октября.

Растет и выявляемость: за минувшие сутки зарегистрировано 312 новых случаев. Это на 8% больше, чем неделею назад.

Всего с начала эпидемии в Севастополе зафиксировано 36 тысяч 326 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 242 человека.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 22.10.21

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