В Севастополе наметилась тревожная тенденция по смертности от ковида

В Севастополе наметилась тревожная тенденция: смертность от ковида растет ежедневно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки от инфекции скончались 12 горожан – это самый высокий показатель с начала эпидемии. Среди умерших не только пожилые люди: одному из скончавшихся было 46 лет.

Растут и темпы распространения инфекции: 23 октября выявлен 321 заболевший – это на 9 больше, чем днем ранее. Накануне прирост составил 6 человек, а еще днем раньше – 4.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 36 тысяч 647 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 254.

Севастополь, Лиана Макоба

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