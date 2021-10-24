ЕС может дать добро на запуск «Северного потока-2», не дожидаясь его сертификации

Катастрофическая ситуация в Европе в сфере энергетики может заставить Еврокомиссию дать добро на подачу газа по «Северному потоку-2» до завершения процедуры полной сертификации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявила советник министра энергетики Украины, бывшая замглавы МИД страны Елена Зеркаль.

Она выразила тревогу, что из-за «идеального шторма» в ЕС, «Газпром» обязательно воспользуется ситуацией «против украинской ГТС».

«Такой риск существует. Если не будут предложены другие варианты решения этого кризиса, может быть, ЕС и рискнет. Россия всегда пользуется кризисными ситуациями. И этот рerfect storm, который сейчас мы видим в Европе, использован очень хорошо», – переживает Зеркаль.

В этом же выступлении она заявила, что «ЕС погрузится в хаос», если страны Евросоюза вслед за Венгрией начнут заключать с «Газпромом» долгосрочные контракты на поставки газа в обход Украины.

Напомним, накануне президент РФ подтвердил, что «Газпром» начнёт поставки по «СП-2» на следующий день после разрешения.

Симферополь, Валентин Карамазов

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