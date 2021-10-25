На Южном берегу Крыма выпал первый снег: временный снежный покров зафиксирован на Ай-Петри.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», снегопад прошел в выходные. А минувшей ночью температура воздуха в отдельных частях полуострова опускалась до – 3 градусов.

Сегодня в Крыму будет прохладно – не выше +12, ожидаются дожди, местами сильные. Грядущей ночью снова возможны минусовые температуры, но уже завтра начнется потепление: во вторник ожидается до +13, в среду – до +17.

При этом вода в Черном море на том же ЮБК все еще относительно теплая: в Алуште – +18, в Ялте – +17. Самая холодная вода в Азовском море – не выше +13.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.10.21

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