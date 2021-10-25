Крым перешел в режим жизни по QR-кодам

Крым переходить в режим жизни по QR-кодам: с сегодняшнего дня тем, у кого нет подобного документа, подтверждающего завершение вакцинацию или перенесенный коронавирус, закрыт доступ в места массового посещения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», QR-коды необходимы для посещения заведений общепита, они, кстати, с сегодняшнего дня должны работать только до 23 часов и открываться не ранее 8 часов.

Без QR-кода нельзя попасть в театры, кинотеатры и музеи: заполняемость зрительных залов не должна превышать 50% от числа посадочных мест, экскурсии допускаются в группах не более 10 человек с использованием аудиогидов.

QR-коды будут требовать при посещении клубов, дискотек, СПА-салонов, фитнес-центров, библиотек и так далее. Без этого документа нельзя будет попасть в МФЦ, заселиться в отель или санаторий.

Если нет QR-кода, можно предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста, который нужно сделать на ранее, чем за 72 часа до предъявления. При заселении в объекты туристической и санаторно-курортной сферы необходимы и QR-код, и ПЦР-тест.

Регистрировать браки можно будет только в присутствии 10 человек, включая жениха, невесту и сотрудников ЗАГСа.

Напомним, с сегодняшнего дня сотрудники старше 65 лет должны быть переведены на удаленный режим работы. Этой категории крымчан вообще запретили выходить из дома, за исключением случаев прямой угрозы их жизни и здоровью. Чтобы ограничить передвижения, пенсионерам отменили льготы в общественном транспорте.

Эти ограничительные меры не касаются тех пожилых крымчан, без которых невозможно обойтись на работе: уже отозваны с «дистанта» медики, не касаются запреты соцработников, сотрудников Роспотребнадзора и участников Всероссийской переписи населения. Но работать в очном режиме могут только те, у кого есть сертификат о вакцинации или справка о перенесенном COVID-19.

Требование соблюдать масочный режим и социальную дистанцию сохраняется для всех и везде.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.10.21

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