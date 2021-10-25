Ковид в Крыму: морги не справляются с нагрузкой

В Крыму суточная выявляемость коронавируса превысила 650: за минувшее воскресенье зарегистрировано 655 новых случаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 12 человек. По словам врио министра здравоохранения Константина Скорупского, морги не справляются с нагрузкой, поэтому планируется закупка модульных холодильников.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 92 тысячи 652 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 894 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 25.10.21

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