Севастополь обогнал Крым по смертности от коронавируса

Севастополь продолжает бить антирекорды по коронавирусу.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в городе выявлено 328 новых случаев, от инфекции скончались 15 человек в возрасте от 43 до 90 лет. Это самые высокие показатели за весь период эпидемии. По смертности Севастополь обогнал Крым, где заболеваемость в 2 раза выше, а летальных исходов за вчерашний день зафиксировано 12.
В целом с начала пандемии в городе зарегистрировано 36 тысяч 975 зараженных, жертвами инфекции стали 1 тысяча 269 человек.
Отметим, что Севастополь с 15 октября живет в режиме QR-кодов. В итоге, за прошедшие 10 дней число посетителей заведений общепита сократилось на 80%. Владельцы кафе и ресторанов жалуются на массовые увольнения сотрудников и резкое снижение доходов.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 25.10.21
В Крыму вынесен приговор кавказцу, устроившему драку в центре Симферополя. / Ковид в Крыму: морги не справляются с нагрузкой. / Крым перешел в режим жизни по QR-кодам. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube