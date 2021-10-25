Севастополь обогнал Крым по смертности от коронавируса

Севастополь продолжает бить антирекорды по коронавирусу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в городе выявлено 328 новых случаев, от инфекции скончались 15 человек в возрасте от 43 до 90 лет. Это самые высокие показатели за весь период эпидемии. По смертности Севастополь обогнал Крым, где заболеваемость в 2 раза выше, а летальных исходов за вчерашний день зафиксировано 12.

В целом с начала пандемии в городе зарегистрировано 36 тысяч 975 зараженных, жертвами инфекции стали 1 тысяча 269 человек.

Отметим, что Севастополь с 15 октября живет в режиме QR-кодов. В итоге, за прошедшие 10 дней число посетителей заведений общепита сократилось на 80%. Владельцы кафе и ресторанов жалуются на массовые увольнения сотрудников и резкое снижение доходов.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 25.10.21

В Крыму вынесен приговор кавказцу, устроившему драку в центре Симферополя. / Ковид в Крыму: морги не справляются с нагрузкой. / Крым перешел в режим жизни по QR-кодам. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»