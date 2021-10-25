Пляж в популярном крымском поселке внезапно подорожал в полтора раза

На ЮБК второй раз пытаются восстановить пляж в популярном курортном поселке. Пока заказчик и подрядчик разбирались с госучреждением, расположенным по соседству, стоимость работ выросла в 1,5 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», практически одновременно появились две новости, касающиеся инфраструктуры Никитского ботанического сада, к которым само учреждение науки формально отношения не имеет.

Первая – обвалился причал, к которому в прежние годы причаливали катера, и откуда – через пляж – можно было попасть на территорию сада через его нижние ворота. Вторая – объявлен новый конкурс на выполнение работ по «проектированию, реконструкции и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Берегоукрепительные сооружения Государственного Никитского ботанического сада на участке от мыса Монтодор до мыса Мартьян поселка городского типа Массандра, Республика Крым».

Обе новости требуют пояснения.

Катера в Никиту не ходят уже несколько лет. Пляж размыт до степени исчезновения. Портопункты, состоявшие из причала и кассы, Южного берега были закреплены за ГУП РК «Крымские морские порты» на праве хозяйственного ведения имущества распоряжением Совмина Крыма №130-р от 7 февраля 2017 года. В том числе – причал в Никите площадью 437 кв м.

Сегодня на Южном берегу практически не осталось причалов, которыми можно пользоваться без риска для жизни пассажиров. Еще весной капитан морского порта Ялта предупреждал: не пригодны к эксплуатации (из-за аварийного технического состояния) причалы Симеиз, Алупка, Мисхор, Золотой пляж, Никитский ботанический сад, Профессорский уголок, Алушта, Малореченское, Судак... В конце прошлого года об этом говорил и глава Крыма Сергей Аксенов, он насчитал на территории полуострова 290 причалов и пристаней, нуждающихся в ремонте.

Напомним, в украинские годы земля НБС щедро раздавалась нужным людям – киевским чиновникам – под дачи, крымским девелоперам – под многоэтажную застройку.

Бессистемное строительство активизировало оползни, потребовалось укрепление береговой линии – и снизу с моря, и сверху, от сада. Мероприятия по улучшению инфраструктуры и внешнего вида Никитского ботанического сада, в том числе по восстановлению берегоукрепительных конструкций в районе заповедника «Мыс Мартьян» были включены еще в первую версию федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».

План мероприятия был разработан Противооползневым управлением (Ялта) и одобрен Главгосэкспертизой России.

В проектной документации говорилось, что протяженность берегоукрепления составит 293 метра. Площадь земельного участка в границах проектирования – 5 тыс 58 кв.м.

Объект строительства в конкурсной документации 2018 года описан так: «В настоящий момент основными сооружениями, защищающими побережье в границах участка от воздействия волн, являются подпорно-волноотбойная стена, защитный галечный пляж и четыре буны, образующие три межбунных отсека, между четвертой буной и причалом на свайном основании, расположенном на западном фланге участка строительства, пляжеудерживающие сооружения отсутствуют. Вследствие разрушения трех бун и отсутствия должных эксплуатационных пополнений на объекте отмечается дефицит галечного материала».

Упомянутый причал – это имущество «Крымских морских портов». НБС к нему, кроме названия несуществующего портопункта, отношения не имеет.

Техзаданием были запланированы обустройство берм (разделительных площадок) из крупного камня перед вертикальной стеной эксплуатационных съездов, возведение проницаемых искусственных рифов – волноломов, заделка повреждений в волноотбойной стене. По плану, узкая полоса перед берегозащитными сооружениями должна быть расширена до полноценного галечного пляжа. За счет проницаемых волноломов образовавшийся пляж должен был получить бухтообразную форму.

Тендер с предложением 206 млн 263 тыс руб выиграло ООО «Тандем проект» из подмосковной Балашихи. Контракт на деньги федерального бюджета был заключен в мае 2018-го, окончание работ планировалось на ноябрь 2020-го.

Дальше что-то пошло не так. Подрядчики стали жаловаться, что их не пускают на объект. Руководство НБС, не имеющее никакого отношения ни к объекту, ни работам по ФЦП, заблокировало доступ к площадке, установив запрещающие проезд знаки. Повторные попытки строительной техники попасть на объект (по сути – пляж и мини-набережную) пресекла служба охраны НБС, что было зафиксировано полицией.

Длительный конфликт разрешился нетривиально. В 2019 году заказчик проведения работ – ГКУ РК «Противооползневое управление» и подрядчик – ООО «Тандем проект» подали на Никитский сад иск в суд о понуждении к выполнению определенных действий. По ходу заседания Арбитражного суда РК выяснилось, что истцы отказались от исковых требований, производство по делу было прекращено.

«Тандем проект» вернул 20 млн 326 тыс полученного аванса, действие договора на выполнение работ было прекращено.

Теперь последовало продолжение. На днях объявлен точно такой же конкурс, но работы стоят теперь в полтора раза дороже – 308 млн 663 тыс руб. Заказчиком выступают не крымчане, а публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» из Москвы, действующая «от имени и в интересах Российской Федерации». Другими словами – Минстрой РФ.

Формулировки в конкурсной документации несколько отличаются от прошлых. Причал, например, упоминается конкретнее: «предусмотреть строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства (буны, причал, волноотбойная стена, подпорные стены, лестничные сходы, проницаемые волноломы (искусственные рифы)».

Интересно, кто окажется хозяином пляжа и набережной Никиты на этот раз.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 25.10.21

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