Запад идёт к расколу, Россия усиливается – украинский политолог

США в условиях утраты жёсткого контроля над своими европейскими союзниками лихорадочно создают новые союзы, ломая старую структуру НАТО. Раскол Запада ещё не оформился окончательно, однако создание американо-британско-австралийского военного союза является первым признаком процесса распада.

Как передаёт коррепонден РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Андрей Ермолаев.

«Раскол настоящий. То есть, еще институционально не оформился, но мы видим, какая большая интрига и напряжение между альянсом брито-американским, который подписал новую североатлантическую хартию. Это очень важно, дуэт заявил о том, что он един, а во-вторых, мы увидели, что не все так просто в западном мире даже в вопросах будущей безопасности. Идея разработать новую стратегию НАТО, заявленная в ходе этих саммитов, тоже получила разные оценки. Оказывается, не все страны готовы и согласны со старой моделью НАТО», – отметил эксперт.

«Началась реальная гонка, конкуренция за право быть сильным в западном мире, откуда возникновение этого тройственного альянса, наделавшего столько шума – Великобритания, Соединенные Штаты, Австралия. Так уже было в конце 40-х годов, когда Соединенные Штаты поломали, по сути, ялтинский консенсус, когда возникло НАТО и началась гонка за влияние. Сейчас мы видим такую же гонку. Одной из ключевых интриг является то, будет ли Запад, расколовшись, доходить до внутреннего конфликта и буквального развала старых структур, или будет какой-то небольшой переход дипломатический», – рассуждает политолог.

Вместе с тем, он отметил, что Россия сумела подготовиться к турбулентности в мировых геополитических раскладах.

«Россия к этому времени, к этому развернувшемуся многополярью подготовилась серьезно – она сделала ставку на усиление своей военной и энергетической силы – я сейчас не только о видах вооружений, я и о присутствии России во многих ключевых конфликтах мира как игрока, как влияющей стороны… Энергетически также – смотрите, за эти последние пять-семь лет форсаж, связанный с крупными континентальными проектами», – приводит слова Ермолаева «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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