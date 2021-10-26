В Крыму обсуждают «заградительные мероприятия» для туристов

В правительстве Крыма обсуждают вопрос «заградительных мероприятий» в целях недопущения на полуостров инфицированных ковидом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решается вопрос о введении обязательных экспресс-тестов в аэропорту, на вокзалах и в районе Крымского моста. Причем, рассматривается возможность обеспечить такие меры до попадания на полуостров: например, в аэропортах вылетах и перед Крымским мостом на краснодарской стороне. Для этого придется договариваться с властями других регионов, но сама по себе идея кажется чиновникам привлекательной. «Новое поколение экспресс-тестов дает результат через три минуты – ВОЗ считают подобные тесты в начале заболевания «равными по точности ПЦР», – пишет telegram-канал «Крымский» со ссылкой на источник в кабмине.

Впрочем, вводить подобные требования в ближайшие дни не собираются, если решение будет все-таки принято, то новые ограничения появятся, скорее всего, к новогоднему сезону.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.10.21

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