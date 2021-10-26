Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 93 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрировано 662 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 17 человек.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 93 тысячи 314 зараженных, что составляет 4,9% от общего числа жителей республики. Жертвами ковида стали 2 тысячи 908 крымчан.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 26.10.21
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