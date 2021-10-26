В Крыму снова ставят вопрос о введении графиков подачи воды

В Крыму может снова случиться дефицит воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», напряженная ситуация складывается в Алуште. По словам руководителя местного филиала ГУП «Вода Крыма» Юрия Панасенко, объем воды в Изобильненском водохранилище быстро сокращается. Он предложил ввести в городе график подачи воды: 5 часов утром и 5 часов вечером.

Предложение Панасенко вынесено на обсуждение Общественного совета и главы города.

Отметим, что в сентябре общий суммарный объем воды в водохранилищах Крыма, расположенных в руслах рек, сократился на 7 млн кубов по сравнению с августом и составил менее 119 млн кубометров.

Алушта, Олег Яковенко

Алушта. Другие новости 26.10.21

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