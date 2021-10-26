В Крыму отправили в отставку еще одного мэра

В Крыму отправили в отставку еще одного мэра – об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Провел встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию», – заявил Аксенов.

Временно исполнять обязанности главы города будет первый вице-мэр.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 26.10.21

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