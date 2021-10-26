Из Севастополя не будут выпускать невакцинированных

Правительство Севастополя решило не выпускать не прошедших вакцинацию от коронавируса из города.

Как уже сообщал «Новый День», с 30 октября по 7 ноября на въездах в город будут развернуты пункты пропуска, где будут проверять QR-коды и результаты ПЦР-тесты у желающих попасть в Севастополь. Теперь выяснилось, что без этих документов из города нельзя будет выехать.

«Для того, чтобы обеспечить эффективность всех мероприятий, разомкнуть цепочки контактов, и севастопольцам, которые планируют выехать из Севастополя, и крымчанам, которые планируют заехать в Севастополь, необходимо будет предоставить точно такие же три документа: отрицательный ПЦР-тест, QR-код о вакцинации или справку о перенесенной болезни», – заявил сегодня на заседании штаба по коронавирусу губернатор Михаил Развожаев.

Отметим, за минувшие сутки в городе выявлено 330 новых случаев ковида, от инфекции умерли 14 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 26.10.21

В Крыму возбуждено уголовное дело из-за неоказания медицинской помощи ребенку. / Зеленский заявил о скором «возвращении Крыма» после вердикта голландского суда. / «Собирайте и сушите кизяки!» – депутат Верховной рады призвал не топить котельные резиной. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»