Страшная месть: крымчанин поджег автомобили собутыльников

В Симферополе задержали серийного поджигателя автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, в полицию Симферополя с разницей в один час поступило два сообщения о возгорании BMW. Одна иномарка горела на улице Донской, другая – на Куйбышева. У обеих машин выгорели моторные отсеки. Эксперты пришли к выводу, что автомобили подожгли умышленно.

Поджигателя установили по записям камер видеонаблюдения. Он не стал отрицать вину и рассказал, что часто выпивал с владельцами иномарок, ссорился с ними во время застолий и решил отомстить за нанесенные обиды, уничтожив их авто.

Изрядно выпив для храбрости, он взял зажигалку и поджег подкрылок переднего колеса машины одного из собутыльников. Тут он увидел «ВАЗ», отжал стекло с водительской стороны, открыл капот, похитил аккумулятор и документы из бардачка, решив их продать.

После этого мужчина заметил автомобиль второго собутыльника и тоже его поджег. Кроме того, поджигатель сознался, что дважды в течение месяца пытался уничтожить автомобиль «ВАЗ».

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённые путем поджога) и части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Поджигатель помещен в ИВС.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 26.10.21

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