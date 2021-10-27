В Севастополе уточнили, где разместят блокпосты

В правительстве Севастополя, уточнили, где будут размещены блокпосты для проверки документов, позволяющих как въехать в город, так и покинуть его в первую неделю ноября.

Как уже сообщал «Новый День», губернатор Михаил Развожаев проучил в буквальном смысле закрыть город на период с 30 октября по 7 ноября: на въездах в Севастополь будут расположены блокпосты, проверяющие наличие QR-кодов (подтверждение вакцинации или перенесенного ковида) и результаты ПЦР-тестов. Без этих документов иногородние не смогут попасть на территорию города, а севастопольцы – ее покинуть.

По словам директор департамента общественной безопасности Алексея Краснокутского, будет выставлено 5 круглосуточных блокпостов:

• на трассе Ялта – Севастополь (в районе села Гончарного)

• на 257-м км трассы «Таврида» (возле стелы «Якорь»)

• на автодороге Танковое – Оборонное (в районе села Терновки)

• на Орловском мосту (в районе поворота на село Вишневое)

• в районе села Фронтового.

Кроме того, пункт пропуска организуют на железнодорожном вокзале: он будет работать с 5:00 до 21:00. Отметим, что поездов дальнего следования в период с 21:00 до 5:00 нет, но в это время прибывает электричка из Симферополя.

Краснокутский уточнил, что на блокпостах будут дежурить группы из 5 – 10 человек, составе которых будут народные дружинники, казаки и активисты общественной организации «Блокпост». Медиков на постах не планируется.

При этом севастопольцы отмечают: во многих регионах нерабочие дни уже начались, а в Москве локдаун стартует завтра, поэтому никто не мешает туристам заполонить город до установки блокпостов.

А вот что делать тем, кто живет за пределами «линии заграждения» и работает в Севастополе, не имея при этом QR-кода, никто конкретно не разъясняет. Чиновники настаивают на том, что в нерабочие дни нужно сидеть дома, но мало кто из работодателей согласился объявить эти дни выходными.

Добавим, что QR-код не могут получить не только отказывающиеся от вакцинации и неболевшие: подобные документы нельзя получить после первой прививки от ковида (только после завершения вакцинации), их не выдают военным и членам их семей (у них есть только справки из медчастей), возникаю проблемы с кодом у многих вакцинированных и переболевших, так как медики не успевают подгружать их данные в базу госуслуг. Наконец, получить QR-код нельзя без подтвержденного аккаунта на госуслугах, чего нет у многих пенсионеров.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 27.10.21

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