Уже через неделю: в Севастополе ждут президента России

В Севастополе ждут президента России Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что глава государства прибудет в город-герой в День народного единства, 4 ноября. Ожидается, что президент сделает ряд заявлений, касающихся внешней и внутренний политики, в том числе по коллекции скифского золота, Украине и ДЛНР, коронавирусу и кадрово-экономическим вопросам.

В подтверждение информации о предполагаемом визите президента местные telegram-каналы сообщают, что губернатор Севастополя Михаил Развожаев перешел на удаленную схему работы. При этом отмечается, что глава РК Сергей Аксенов на дистант и самоизоляцию не ушел, из чего некоторые делают вывод, что главу Крыма на встречу с президентом не пригласили.

Отметим, что никакой официальной информации по возможному визиту президента РФ в Севастополь пока нет.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 27.10.21

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