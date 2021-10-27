В администрацию Керчи пришли силовики

В администрации Керчи работают силовики. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверяется эффективность расходования бюджетных средств.

«Это плановая проверка. Такие проверки могут быть проведены в администрации любого муниципалитета», – подчеркнул Аксенов.

По некоторым данным, речь идет о расходовании средств, выделенных правительством Москвы на благоустройство.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 27.10.21

Уже через неделю: в Севастополе ждут президента России. / Бюджет Крыма на 2022 год не удалось сделать бездефицитным. / Бастрыкин поручил проверить ситуацию со скифским золотом. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»