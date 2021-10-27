Крым забыт: Украина вылетела из списка приоритетов США – экс-посол в Вашингтоне

Киев предпринимает отчаянные усилия по возвращению Украины в список главных приоритетов США, однако Вашингтон уже вычеркнул «незалежную» из первой десятки стран, которым уделяется особое внимание.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

«В сегодняшней повестке дня Украина уже не находится на первых позициях. И это нужно понимать. Украина всегда была ниже десятой позиции в приоритетах США, всегда. И это нормальная ситуация, потому что сколько еще стран в мире есть, 190 стран, которым еще меньше внимания США уделяет. С 14-го года, в связи с российской агрессией, в связи с нашими действиями, чтобы получить союзничество с США, мы перешли в десятку приоритетов, я так оцениваю это. Точно мы были в десятке», – напомнил дипломат.

«Сейчас мы из этой десятки выпадаем просто, несмотря ни на визиты Зеленского в Вашингтон, несмотря на визит министра обороны Ллойда Остина. Формально все происходит вроде бы так, как надо. А реально, я вам скажу, анализируя реальные внутренние моменты, мы перемещаемся на периферию интересов Соединенных Штатов, если брать Соединенные Штаты в целом – не только Пентагон и не только Госдеп, а брать Конгресс, Белый дом, вообще бизнес-среду», – приводит слова Чалого «ПолитНавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.10.21

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