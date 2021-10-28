Выявляемость коронавируса в Крыму приближается к 700 в сутки

В Крыму за сутки зарегистрирован 681 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 17 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 94 тысячи 665 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 944 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.10.21

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