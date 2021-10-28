Только на мусорку и за уколом: пожилых крымчан посадили под «домашний арест»

Пожилым крымчанам запретили покидать дома: ходить можно только до ближайшего мусоросборника и магазина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес изменения в указ от 17 марта 2020 года О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Согласно новой редакции документа, с 30 октября 2021 года крымчанам старше 60 лет, а так же тем, кто имеет серьезные хронические заболевания, не поставившим прививку от коронавируса, предписано не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Ходить они могут только к «ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, до ближайшего места накопления отходов», а также «к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Работодателям поручено перевести таких сотрудников на дистанционную форму работы. Это требование не распространяется на тех, без кого на рабочем месте невозможно обойтись: перечень исключений указан в документе, опубликованном на официальном портале крымского правительства.

Как уже сообщалось, с 30 октября для пожилых крымчан отменяются льготы на проезд в городском, пригородном и междугороднем общественном транспорте, а также на железной дороге.

Все указанные ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.10.21

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