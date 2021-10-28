14-летний крымчанин купил машину на деньги, собранные на памятник матери

14-летний житель Симферополя потратил на себя деньги, собранные на памятник его матери.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девятиклассник живет со старшей сестрой. Девушка собрала 160 тысяч рублей, чтобы привести в порядок могилы матери, бабушки и деда. Однако деньги исчезли.

Девушка обратилась в полицию, и очень быстро выяснилось, что деньги взял ее младший брат. Он купил у знакомого старые «Жигули», а также приобрел акустическую систему, чтобы можно было «глушить» прохожих и проезжающие мимо авто музыкой. Но в первый же день своей автожизни наехал на пешехода. И отдал последние 30 тысяч в качестве компенсации морального и физического вреда.

Узнав, что деньги украл братишка, девушка забрала заявление.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 28.10.21

Обстановка накаляется: ОБСЕ фиксирует стягивание украинских войск на линии соприкосновения в Донбассе. / Только на мусорку и за уколом: пожилых крымчан посадили под «домашний арест». / Туристы начали отменять брони в крымских отелях. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»