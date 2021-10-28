Жителям Крыма ограничили доступ к магазинам и общепиту

Жителям Крыма, не привитым от ковида, ограничили доступ к магазинам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов внес изменения в указ от 17 марта 2020 года О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Согласно новой редакции документа, с 30 октября попасть в торговые и торгово-развлекательные центры площадью более 300 квадратных метров можно буде только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса или недавно перенесенное заболевание.

Аналогичное требование распространяется на рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, а фудкорты, караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки.

Кроме того, на территории республики запрещена работа развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских, в выходные, нерабочие и праздничные дни, а также с 23:00 до 8:00 в будни.

А предприятиям общепита запрещено работать с 23:00 до 08:00 в любой день.

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Симферополь, Лиана Макоба

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