Зама главы Симферополя отправили на улицу

Заместителя главы Симферополя Сергея Чернова отправили работать на улицу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымская столица оказалось худшей среди муниципалитетов республики по санитарному состоянию: город буквально утопает в мусоре.

На территории Симферополя обнаружено около 200 стихийных свалок, официальные контейнерные площадки находятся в ужасном состоянии, замусорены дворы и общественные территории – даже если они и убираются, то кучи собранного мусора и листьев неделями никто не вывозит, в итоге их снова растаскивают дети и собаки.

Администрации города дано 2 недели на то, чтобы ликвидировать все незаконные свалки и неделя, чтобы привести в порядок котейнерные площадки. По словам министра ЖКХ РК Сергея Донца, сроки вполне реальные, если заместитель главы города, ответственный за коммунальную сферу, будет весь свой рабочий день проводить не в кабинете, а на улице. Министр отметил, что в мэрии крымской столицы обещали рекомендациям ведомства последовать.

Глава Симферополя Валентин Демидов поспешил заверить, что все будет сделано: «Мы понимаем, знаем, что делать. И предусмотрели все средства и ресурсы. На 2020 год закладываем ресурсы – таких «серых зон» в городе больше не будет. Будем работать системно», – заявил он, подчеркнув, что раньше подобная работа велась от случая к случаю.

Учитывая, что наведение порядка – это одна из главных задач муниципальных властей, почему систему уборки не выстроили ранее (Демидов руководит городом почти год), не понятно ни главе Крыма, ни симферопольцам.

Симферополь, Олег Яковенко

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