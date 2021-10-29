Крым обновил антирекорд по смертности от ковида

В Крыму установлены два новых антирекорда: по суточной выявляемости коронавируса и по смертности от инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболеваемость ковидом в РК неуклонно растет с середины сентября, так что первый рекорд – 693 новых случаев, выявлены 28 октября, был ожидаем. По словам врио министра здравоохранения РК Константина Скорупского, на сегодняшний день в больницах занято 89% ковидных коек, 425 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Число летальных исходов до сих пор не превышало 17 в стуки, но вчера умерли 18 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 95 тысяч 358 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 962 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 28.10.21

«Имеем право на самооборону!» – посол Украины в Берлине набросился на МИД Германии. / Москва обвинила Киев в намеренном обострении ситуации на линии фронта в Донбассе. / В ОБСЕ жалуются, что их беспилотники в Донбассе «глушат» украинские военные. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»