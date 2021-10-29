В Джанкое выбрали нового мэра

В Джанкое выбрали нового главу городской администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на кресло мэра претендовали 7 человек. Конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов: первого замглавы администрации Игоря Ивина (он набрал 78 баллов) и начальника департамента труда и соцзащиты администрации Жанну Хмур (69 баллов).

Сегодня депутаты Джанкойского горсовета решили назначить на пост главы администрации города Игоря Ивина.

Джанкой, Олег Яковенко

Джанкой. Другие новости 29.10.21

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