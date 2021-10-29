В Крыму вынесли приговор туристу, укравшему унитаз.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Ленинского районного суда РК, 36-летний мужчина приехал в Крым из Екатеринбурга, решил задержаться на полуострове подольше и поселился в Щелкино, сняв квартиру у одного из знакомых, который находился в отъезде. Причем, уральцу удалось уговорить хозяина пустить его пожить бесплатно, так как в квартире не было ремонта и «элементарных условий проживания».

Когда владелец жилплощади вернулся, то не обнаружил ни квартиранта, ни нового унитаза стоимостью 8 тысяч рублей (стульчак не был установлен и хранился в одной из комнат).

Когда уральца задержали, он сообщил, что ему понадобились деньги, поэтому он продал унитаз на ближайшем рынке за 2 тысячи рублей.

Суд приговорил «гастролера» к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.10.21

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