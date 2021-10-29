Фирма семьи депутата Госдумы получает подряды на строительство дорог в Крыму без конкурса

Фирма семьи депутата Госдумы Леонида Бабашова получает подряды на строительство дорог в Крыму без конкурса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предвыборные листовки с портретом Евгения Кабанова уже были разбросаны под всеми скамейками на троллейбусных остановках Симферополя, когда политсовет крымского отделения «Единой России» поддержал другого кандидата, им стал Леонид Бабашов.

Впрочем, в Госдуму он пошел как самовыдвиженец, хотя и под лозунгом «Мы – партия Президента!», а вице-премьера крымского правительства Кабанова сразу после выборов арестовали.

Начало своей биографии Бабашов освещает не очень подробно, но в последние годы он был депутатом Госсовета Крыма от Красногвардейского района, председателем парламентского комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

Леонид Бабашов – человек еще не старый (55 лет), но у него есть двое взрослых активных в бизнесе детей. Согласно базе ЕГРЮЛ, Бабашов-отец является единоличным владельцем ООО «Блик», которое занимается розничной торговлей продуктами и лекарствами. Этот отцовский «Блик» и Бабашовы-дети – Артур и Алла – учредили ООО «Альт-Эра» с уставным капиталом 136 тыс 400 руб. Основным направлением деятельности предприятия является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Уже несколько лет об «Альт-Эра» в Крыму говорят как об удачливой компании, которой удается выигрывать многочисленные конкурсы и получать выгодные подряды на строительство дорог. Работы не всегда выполнялись добросовестно – эти факты находили отражение в прессе.

«Альт-Эра» вовлечено во множество судебных разбирательств. Оказывается, ООО не всегда добросовестно рассчитывается со своими партнерами. Пример – иск ООО «Баурама» из Санкт-Петербурга, который отсудил у крымчан задолженность в размере 2 млн 447 тыс рублей (арбитражное дело № А32-26144/2020).

Тем не менее, «Альт-Эра» в текущем году заключило госконтрактов только со Службой автодорог Крыма на сумму 990 млн руб, большинство из них – без конкурса.

Среди них ремонт улично-дорожной сети Нижнегорского района Республики Крым на 206 млн, ремонт улично-дорожной сети Кировского района на 218 млн.

Миллиардные суммы составляют контракты с ГУП «Крымавтодор» и ГКУ «Инвестстрой».

Когда вместо вице-премьера Евгения Кабанова, работавшего под руководством главы Крыма Сергея Аксенова, в Думу собрался Леонид Бабашов – выдвиженец спикера парламента Владимира Константинова, многим показалось, что это тактическое поражение Аксёнова в подковерной борьбе первых лиц. Однако из недавнего распоряжения главы Крыма можно сделать вывод: Совмин на новоизбранного депутата Госдумы зла не держит.

Речь идет о распоряжение №1591-рг, согласно которому ООО «Аль

-Эра» определено единственным подрядчиком по государственным контрактам, предметом которых является выполнение строительно-монтажных работ по объектам в Ленинском, Советском, Нижнегорском районах – всего семь контактов на общую сумму 285 млн руб. Впрочем, авансовые платежи по этим контрактам не предусмотрены, а работы нужно выполнить до 30 декабря.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 29.10.21

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