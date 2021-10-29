В Крыму снова мелеют водохранилища

В Крыму пересыхают реки и мелеют водохранилища.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», октябрь выдался засушливым: в бассейнах большинства рек выпало лишь 3 – 12,3 мм осадков и только в верховье реки Бельбек – 24 мм.

Существенный недобор отмечен и в Крымских горах: на Ай-Петри зафиксировано 43% нормы, в районе Ангарского перевала – 26%.

Неблагоприятная обстановка способствовала сохранению режима осенней межени в бассейнах всех рек. Река Альма выше гидропоста Партизанское местами пересохла. На большинстве рек селевых бассейнов муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание.

Приток воды в водохранилища естественного стока за 25 дней октября в млн.куб.м составил: Белогорское – 0,703, Симферопольское – 0,753, Счастливое – 0,351, Чернореченское – 0,527.

Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, к началу ноября 2021 года составил 112,08 млн кубов, что на 6,88 млн кубометров меньше, чем месяц назад.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 29.10.21

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