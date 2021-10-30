Выявляемость коронавируса в Крыму преодолела очередной психологический барьер: за сутки зарегистрировано 701 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 16 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 96 тысяч 59 зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 978 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.10.21

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