В Крыму снова испортилась погода

Последний вечер ноября в Крыму вновь выдался неспокойным.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове пошел снег. Снова начал усиливаться ветер.
Дорогу на Ай-Петри закрыли. В Севастополе вышла из строя подстанция ПС-300, часть города осталась без света. На набережной ветер повалил плохо закрепленные конструкции.
Напомним, синоптики прогнозируют обильные осадки: в Симферополе – до 20 мм, на западном побережье – до 29 мм, в горах – до 30 мм.
Опять ожидается ураганный ветер. Самые сильные порывы – свыше 30 метров в секунду прогнозируются на юго-востоке полуострова.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2021, РИА «Новый День»
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