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Среда, 1 декабря 2021, 09:16 мск

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Стихия опять оставила без света часть Крыма

В Ялте минувшей ночью сильный ветер повалил столбы линий электропередач. Часть города осталась без света.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отключение электричества произошло и в Севастополе: в «темную зону» попали около половины городских районов.

В аналогичной ситуации оказались некоторые микрорайоны Керчи.

Как и накануне, ветер валил деревья – сообщения об этом приходили из Симферополя, Евпатории с ЮБК. Зафиксировано более 20 случаев, в каждом втором деревья упали на припаркованные автомобили.

Из-за обильных дождей переходящих в снег на дорогах начала образовываться ледяная корка. Бороться с ней решили с помощью соли: только в Симферополе за ночь на дороги высыпали 15 тонн реагентов.

Ялта, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

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