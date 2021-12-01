Обвинили в госизмене: на Украине хотят заочно судить замглавкома Тихоокеанским флотом России

Созданная украинскими властями «прокуратура Автономной Республики Крым» направила в суд обвинения в отношении экс-командующего военно-морскими силами Украины, а ныне российского вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом Дениса Березовского.

Ему инкриминируют «государственную измену» и «создание и руководство преступной организацией» (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 УК Украины), сообщается на сайте «прокуратуры».

В заявлении сказано, что 1 марта 2014 года Березовский был назначен на должность командующего ВМС Украины. Однако сразу после назначения новый командующий «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ», заявив, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинских властей.

Обвинение утверждает, что своими действиями и решениями он способствовал «иностранному государству и его оккупационной администрации в проведении подрывной деятельности против Украины».

До марта 2014 года Денис Березовский был замкомандующего по боевой подготовке – начальником управления боевой подготовки военно-морских сил Украины. 1 марта он был назначен командующим ВМС страны, а на следующий день принес присягу на верность народу Крыма, после чего власти в Киеве отстранили его от должности.

В конце марта 2014 года глава Минобороны России Сергей Шойгу назначил Березовского заместителем командующего Черноморским флотом России. С 2018 года он занимает пост замкомандующего Тихоокеанским флотом. В 2020 году ему было присвоено звание вице-адмирала.

Симферополь, Наталья Петрова

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