В Крыму за ночь выпала месячная норма осадков

В горах Крыма выпало более 50 мм осадков. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС по Республике Крым Аркадий Ожигин.

Как передает корреспондент РИА « Новый День», в Симферополе минувшей ночью выпал 31 мм, в Керчи – 34 мм, на Ай-Петри – 54 мм, что равно месячной норме осадков в декабре.

Максимальные порывы ветра в Крыму минувшей ночью зафиксировали на горе Ай-Петри, там же выпало наибольшее количество осадков.

Максимальные порывы ветра зафиксированы тоже на Ай-Петри 41 м/с, в Алуште – 31 м/с, в Ялте – 26 м/с.

Ялта, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»