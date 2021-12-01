В Крыму замедлились темпы снижения заболеваемости ковидом: если в течение последних 10 дней число новых случаев сокращалось на несколько десятков в день, то 30 ноября выявлено 439 заболевших, что всего на 3 меньше, чем накануне.

От инфекции умерли 24 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в РК зарегистрировано 119 тысяч 908 зараженных, жертвами ковидами стали 3 тысячи 632 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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