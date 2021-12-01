Улетел, вернуться не обещал: в Крыму меняется погода

Южный циклон, терроризировавший Крым в течение двух вечеров, покинул полуостров.

Как уже сообщал «Новый День», минувшей ночью. Крым завалило снегом, в отдельных местах полуострова выпала месячная норма осадков. Но уже завтра ожидается потепление до +13 градусов. В пятницу будет еще теплее – до +14. Осадки продолжатся, но уже не столь интенсивные и уже исключительно в виде дождя.

Симферополь, Лиана Макоба

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