В Крыму ослабили антиковидные ограничения

В Крыму смягчили антиковидные ограничения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприятиям общепита разрешили работать по ночам. Единственное условие: 100% персонала должно быть привито от коронавируса. Владельцы баров, кафе, ресторанов и других заведений должны написать заявление на имя главы Крыма и приложить сертификаты вакцинации сотрудников.

Кроме того, театрам и кинотеатрам разрешили увеличить наполняемость залов до 70% от общего количества мест.

Соответствующие поправки внесены в указ главы Крыма о введении режиме повышенной готовности.

Симферополь, Лиана Макоба

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