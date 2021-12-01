Европейские поставщики товаров активно поддерживают торговлю с не подконтрольным Киеву Донбассом

Крупные европейские поставщики товаров для розницы с одобрением относятся к тому, что сетевые российские магазины открыто и успешно реализуют их продукцию в ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём Telegram-канале рассказал депутат Госдумы РФ Евгений Попов.

По его словам, расчёты между Донбассом и РФ проходят через банки Южной Осетии, официально признанной Россией.

«Сегодня общался с крупным предпринимателем, у которого сетевые магазины по всей России. А теперь ещё и в Донецке. Всё «в белую». Расчёты через банки Южной Осетии. Крупные европейские поставщики, в частности из Нидерландов, не только знают о том, что конечный потребитель товара в ДНР, но и одобряют торговлю с Донбассом», – отметил Попов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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