В Крыму в очередной раз решили развивать паломнический туризм

В Крыму решили развивать паломнический туризм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобную идею на полуострове озвучивали неоднократно. Сейчас вопрос разрабатывается на федеральном уровне.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил разработать национальный туристический маршрут «Христианский Крым».

«Сегодня есть уникальный шанс при планировании учесть исторические достопримечательности, православные храмы и монастыри, которые привлекают большое количество людей, и учесть все их инфраструктурные особенности», – заявил вице-премьер.

В Ростуризме уже отметили, что туроператоры заинтересованы в разработке подобных маршрутов, так как они пользуются популярностью у клиентов.

Симферополь, Лиана Макоба

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