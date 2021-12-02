Президенты Украины, Литвы и Польши выступили с совместным антироссийским заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский провёл онлайн-конференцию с коллегами из Польши и Литвы, по итогам которой стороны приняли совместную декларацию «о вечной дружбе» и определили своим главным врагом Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован на официальном сайте президента Зеленского.

В декларации, в частности, говорится о недавнем миграционном кризисе на белорусско-польской границе и об обострении ситуации вокруг Украины, в чём стороны единодушно обвинили Российскую Федерацию, призвав Европу ввести новые санкции. Кроме того, отмечена «дестабилизирующая роль» газопровода «Северный поток-2».

«По случаю 30-летия признания восстановления независимости Украины Республикой Польша и Литовской Республикой президенты Украины, Литвы и Польши:

выразили особую обеспокоенность в связи с продолжающимся ухудшением ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные, что является результатом, в частности, российской агрессии, а также согласились с необходимостью совместных усилий для повышения устойчивости к этим угрозам для противодействия им более эффективным и скоординированным способом;

подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и в этой связи выразили глубокую обеспокоенность проектом «Северный поток – 2», являющимся вызовом для безопасности европейского региона. Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент;

подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды;

призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и в очередной раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий» – говорится в документе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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