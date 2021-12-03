В Крыму отменили самоизоляцию для вакцинированных пенсионеров и вернули им льготный проезд

В Крыму с 15 декабря отменят обязательную самоизоляцию для пожилых жителей, имеющих сертификат о вакцинации против Covid-19 или о перенесенном заболевании, а также вернут им право льготного проезда в общественном транспорте.

«С 15 декабря 2021 года отменяется самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-код полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификат о перенесенном заболевании (COVID-19) или QR-код полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия – шесть месяцев после выздоровления)", – сообщает министерство труда и соцзащиты населения РК.

Напомним, с 1 декабря в Крыму разрешили работу в ночное время предприятиям общепита, в которых вакцинацию от ковида прошли все сотрудники. Накануне власти регион опубликовали первый список из 31 заведений общественного питания, которым разрешили работать в круглосуточном режиме.

Симферополь, Наталья Петрова

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