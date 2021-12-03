В Крыму заявили о провале вакцинации от гриппа

Замглавы минздрава РК Антон Лясковский заявил о провале кампании по вакцинации от гриппа в Крыму. Заявление об этом прозвучало в эфире телеканала «Крым 24».

«Мы всегда хорошо вакцинировали от гриппа. В этом году – провал. Мы даже не вышли на половину тех цифр, которые были в прошлом году», – сказал чиновник.

При этом он отметил, что родители отказываются давать разрешение на вакцинацию детей от гриппа, что «абсолютно неправильно».

Замминистра призвал крымчан активнее вакцинироваться от гриппа.

Симферополь, Наталья Петрова

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