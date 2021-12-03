В Крым идут ливни и сильный ветер – объявлено штормовое предупреждение

На Крым вновь надвигается непогода. На полуострове объявлено штормовое предупреждение – в пятницу и субботу ожидается сильный порывистый ветер и ливни. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

По информации крымских метеорологов, днем и до конца суток 3 декабря в Крыму прогнозируется усиление юго-западного ветра 15-20 м/с с порывами до 25 м/с. Кроме того, в связи прохождением холодного фронтального раздела 4 декабря на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные осадки (20-30 мм).

Жителям и гостям Крыма рекомендовано воздержаться от походов в горы и лес, не выходить в море и внутренние водоемы, не находиться и не парковать автомобили вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, ЛЭП и деревьев.

Ранее не этой неделе из-за разгула стихии более 50 тыс. жителей Крыма остались без света. Обрушившийся на полуостров ураганный ветер повалил сотни деревьев, несколько десятков автомобилей оказались повреждены. В Ялте пострадало пять судов и затонула яхта.

Симферополь, Наталья Петрова

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