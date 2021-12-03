Нафтогаз прямо обвинил Байдена в срыве плана Украины по блокировке «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден с первых дней своего президентства дал негласную отмашку на достройку российско-германского газопровода «Северный поток-2», после чего «Газпром» сразу же приступил к работе. Публичные политические и юридические усилия в пользу завершения строительства Белый дом предпринял позже.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью BBC заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, Байден и сейчас продолжает добиваться запуска уже достроенного газопровода, чем срывает все договорённости Киева с лоббистами в Сенате и нижней палате Конгресса по санкциям против «Северного потока-2».

«В Вашингтоне мы пользуемся двухпалатной поддержкой американского Конгресса. К сожалению, проблема – в том, что Конгресс хотя и принимает законы, которые обязывают администрацию, исполнительную власть, налагать санкции на того же оператора «Северного потока-2», но новая администрация США, администрация Байдена, использовала свое право сделать исключение из этих санкций как раз для оператора «Северного потока-2», то есть, не использовала наиболее действенные санкции.

К сожалению, это случилось сразу после инаугурации нового президента. Можно сказать, что строительство возобновилось буквально на следующий день после того, как Байден стал президентом. До этого россияне боялись строить, они понимали, что администрация Трампа будет использовать действенные санкции, «Северный поток-2» остановится.

Ожидания изменились после того, как пришла новая администрация. Она как раз сделала это исключение из санкций для оператора «Северного потока-2». Она сообщила об этом в мае 2021 года, но это исключение она сделала до этого, фактически с первых дней новой администрации», – приводит слова Витренко «ПолитНавигатор».

Напомним, что инаугурация Байдена состоялась 20 января 2021 года. 24 января в датских водах возобновились работы по строительству «Северного потока-2» после долгого перерыва. Как известно, свой трубоукладчик у «Газпрома» был готов к работе в 2020 году, а разрешение на достройку судами российской компании Дания окончательно выдала к началу августа 2020 года.

Отметим, что своё решение позволить достройку «Северного потока-2» Джо Байден объяснял нежеланием портить отношения с Германией – своим главным и самым влиятельным союзником в ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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