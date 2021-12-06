На Украине учредят ежегодный «геополитический» праздник «День украинского борща»

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о всенародном праздновании Дня украинского борща.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация об этом опубликована на сайте украинского парламента.

Ожидается, что воздавать хвалу борщу всей страной украинцы будут ежегодно во вторую субботу сентября.

В тексте законопроекта указано, что в этом знаменитом на весь мир «украинском блюде» проявляется масса сущностей, в том числе и геополитическая.

«Украинский борщ – традиционное первое блюдо украинцев, а также маркер национальной идентичности… Это блюдо проявляет свою устойчивость и историческую, географическую и даже геополитическую сущность. Невозможно представить украинский дом без приготовления борща. Благодаря своему глубокому влиянию на общественную жизнь Украины, украинский борщ играет важную роль в культуре как проявление гостеприимства», – сказано в объяснительной записке к документу.

Отметим, что украинские власти и националисты крайне ревностно следят за тем, чтобы борщ назывался исключительно «украинским», и устраивают грандиозные скандалы, если западная пресса, политики или известные ресторанные гиды хвалят «великолепный русский борщ».

Симферополь, Валентин Карамазов

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