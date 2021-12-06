В Греции обеспокоены превращением страны в базу США и НАТО, нацеленную на Крым

В Греции обеспокоены превращением страны в базу США и НАТО, нацеленную на юг России.

«Американское неоколониальное правление в Греции снова усиливается. Последнее обновление Соглашения о взаимном оборонном сотрудничестве между Грецией и США с преобразованием его из годового в пятилетнее и с возможностью продления на неограниченный срок подтверждает наши оценки: страна становится стратегической базой евроатлантизма, нацеленной на Балканы и еще дальше на север, к Черному морю и югу России, фокусируясь на Крыме, – заявили в греческой организации «Клуб друзей Крыма». – Черное море уже постепенно превращается в «горячую» зону воздушных и морских наступательных операций, когда множество боевых самолетов и кораблей НАТО, в том числе греческих и турецких, участвуют бок о бок в эскалации напряженности».

В организации отмечают, что большое число техники (кораблей, летательных аппаратов, бронемашин) и воинских частей перебрасывается на Балканы и в другие пункты назначения через порт и транспортную сеть города Александруполиса. И этот процесс не имеют ничего общего с попыткой создать беспокойство для Турции, как уверяют правительство Греции и проправительственные СМИ. «И Турция, и Греция, как члены НАТО, в полной мере выполняют свои стратегии холодной войны в рамках НАТО в отношении Крыма», – отмечают в организации.

Греки считают, что начинается новый период напряженности и холодной войны в Европе, и напряженность постепенно доходит до красной черты, о чем свидетельствуют события в Белоруссии, Восточной Европе, а также растущая антироссийская риторика по поводу «передвижения» крупных российских подразделений на границе с Украиной (что опровергается даже некоторыми официальными источниками в США) на фоне мощного вооружения Украины с помощью США.

«Это создает чрезвычайно опасную обстановку в Восточной Европе, на Балканах и в Черном море», – заявляют в «Клубе друзей Крыма» и призывают правительство Греции, греческие политические партии, прогрессивные общественные организации поддержать усилия по мирному урегулированию внутреннего конфликта на Украине путем диалога на основе международных Минских соглашений, подписанных вовлеченными сторонами.

«Греция должна воздерживаться от военных операций НАТО времен холодной войны, которые создают огромную опасность для всех наших соседних народов и стран, – подчеркивают в организации. – Членство в НАТО снова представляет собой опасность для существования нашей собственной страны».

Документ от имени Координационного комитета клуба подписали бывший первый заместитель министра национальной обороны Греции Костас Исихос, бывший первый заместитель министра финансов Греции Надя Валавани и известный адвокат Яннис Рахиотис, уточняет ТАСС.

Афины, Игорь Юров

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