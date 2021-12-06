Украина будет просвечивать багаж пересекающих границу с Крымом

Украина начнет просвечивать багаж пересекающих границу с Крымом. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рентгено-телевизионные интроскопы уже установлены в пункте пропуска «Чонгар» и скоро появятся в пункте пропуска «Каланчак».

«Такие установки созданы для поиска и обнаружения запрещенных и опасных предметов. С их помощью пограничники смогут быстро и эффективно досматривать ручную кладь и багаж, с которым граждане пересекают границу», – заявляют в ведомстве.

Киев, Платон Ефимчук

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