Донбасс удивлён антипрививочными настроениями в России

Жители Донбасса в подавляющем большинстве убеждены в необходимости скорейшей поголовной вакцинации и немало удивлены новостям из России, где распространены антивакцинные настроения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьёву рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

В ДНР хотят как можно быстрее избавиться от ковида, поэтому с нетерпением ждут и рады каждой новой партии вакцины из России, отметил Пушилин, отвечая на вопрос ведущего, «есть ли антиваксеры в Донбассе».

«Нет, для нас это удивительно. Мы понимаем пользу и необходимость коллективного иммунитета. Как только вакцина заходит – сразу огромное количество записывающихся людей, и больше обращений. Если какой-то период им не звонят, не приглашают – то они пишут, и даже в мою администрацию в том числе. И мы разбираемся», – сказал Пушилин.

По его оценке, количество уже завезённых доз вакцины и планируемых к ввозу вполне достаточно.

«У нас сейчас идёт ревакцинация, поэтому нужно считать. Но, по предварительным цифрам нашего Минздрава, у нас будет более чем достаточно вакцины. У нас сейчас в декабре планируется поставка, и потом ещё в начале года. До февраля точно хватит», – отметил глава ДНР.

«У нас сейчас в основном «Спутник Лайт», но ждём ещё и «Спутник V», потому что некоторые концентрируются именно на нём», – приводит слова Пушилина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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