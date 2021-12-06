В Крыму в ДТП пострадали 10 человек

В Крыму в результате ДТП пострадали 10 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером в Нижнегорском районе. По данным МВД по Республике Крым, водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по автодороге Нижнегорск – Белогорск вблизи села Косточковое Нижнегорского района, не выбрал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку. В результате, автомобиль занесло, выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с Daewoo Nexia.

В ДТП пострадали водители и пассажиры обоих автомобилей, в том числе дети в возрасте 11 лет и 1 года, а также беременная женщина.

Трех пострадавших пришлось срочно госпитализировать.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью. По факту ДТП начата проверка.

Симферополь, Лиана Макоба

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