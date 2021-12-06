Из Крыма на Украину пытались незаконно вывезти дельфина

Из Крыма на Украину пытались незаконно вывезти Нептуна.

Как сообщили РИА «Новый День» в Южной оперативной таможне, компания из Крыма решила вывезти в соседнее государство дельфина по кличке Нептун стоимостью более 1,2 млн рублей. Подобные объекты подлежат декларации, поэтому фирма предоставила таможне сертификат СИТЕС (конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения). Однако оказалось, что сертификат был получен по поддельным документам.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов фауны. Сейчас следственные органы пытаются выяснить, откуда компания взяла дельфина.

Симферополь, Лиана Макоба

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